Умер Владимир Меньшов

Выдающийся советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" умер от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году, сообщили в Мосфильме.

Меньшов – обладатель премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит» (1981).



Также он был кандидатом в депутаты Госдумы на выборах 2021 года от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» по федеральному партийному списку.

