Умер Владимир Меньшов
5 июля 202111:06
Выдающийся советский и российский кинорежиссёр, актёр, сценарист, продюсер, член правления "Мосфильма" умер от последствий коронавирусной инфекции на 82-м году, сообщили в Мосфильме.
Меньшов – обладатель премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит» (1981).
Также он был кандидатом в депутаты Госдумы на выборах 2021 года от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» по федеральному партийному списку.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru