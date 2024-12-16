Картина «Иван Грозный и сын его Иван» вернулась в постоянную экспозицию Третьяковки
Картина художника Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван» вернулась в постоянную экспозицию Третьяковской галереи. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.
«Восстановленный шедевр представили на фокус-выставке, которая показывает этапы реставрации и историю создания полотна. Произведение надежно защищено: теперь оно экспонируется в специально сконструированной климатической антивандальной капсуле», — написала глава Минкульта в своем Telegram-канале.
Полотно пострадало в результате нападения, в течение нескольких лет лучшие специалисты страны занимались его реставрацией. Для работ изготовили уникальное, не имеющее аналогов в мире оборудование. Реставраторы не только восполнили потери, но и открыли утраченные со временем подлинные цвета произведения.
В 2018 году посетитель Третьяковки повредил картину «Иван Грозный и его сын Иван», злоумышленник разбил ограждение и испортил полотно в трех местах, а также повредил раму. Правоохранители возбудили уголовное дело об уничтожении либо повреждении особо ценных объектов культурного наследия, напоминает РЕН ТВ.
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