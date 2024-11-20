Картину «Империя света» Магритта продали на аукционе за рекордную сумму

Картина ушла с молотка за $212 млн.

Полотно на протяжении многих лет входило в коллекцию дизайнера и филантропа Мики Эртегюн. Оно признано искусствоведами лучшим из знаменитой серии художника, в которой он старался отобразить игру дневного света в ночных пейзажах.

Ранее картину Клода Моне продали на аукционе почти за $35 млн, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

