Картину «Империя света» Магритта продали на аукционе за рекордную сумму

Работу бельгийского художника Рене Магритта «Империя света» 1954 года продали за рекордную для живописца и его жанра сумму на аукционе Christie’s, сообщает аукционный дом.

Картину «Близкий друг» Рене Магритта продали с аукциона за £33,6 миллиона

Картина ушла с молотка за $212 млн.

Полотно на протяжении многих лет входило в коллекцию дизайнера и филантропа Мики Эртегюн. Оно признано искусствоведами лучшим из знаменитой серии художника, в которой он старался отобразить игру дневного света в ночных пейзажах.

Ранее картину Клода Моне продали на аукционе почти за $35 млн, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПродажаРекордАукционКартина

Горячие новости

Все новости

партнеры