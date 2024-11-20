Картину «Империя света» Магритта продали на аукционе за рекордную сумму
20 ноября 202413:51
Работу бельгийского художника Рене Магритта «Империя света» 1954 года продали за рекордную для живописца и его жанра сумму на аукционе Christie’s, сообщает аукционный дом.
Картина ушла с молотка за $212 млн.
Полотно на протяжении многих лет входило в коллекцию дизайнера и филантропа Мики Эртегюн. Оно признано искусствоведами лучшим из знаменитой серии художника, в которой он старался отобразить игру дневного света в ночных пейзажах.
Ранее картину Клода Моне продали на аукционе почти за $35 млн, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru