Прокуратура проверяет показанный детям спектакль «Ревизор» со сценой изнасилования

Ранее НСН писала, что в рамках фестиваля «Реальный театр» на сцене ТЮЗа в Екатеринбурге зрители увидели не только обнажённые тела мужчин и женщин, но даже сцену изнасилования. Среди посетителей театра были несовершеннолетние, хотя афиша содержала маркировку «18+». Добавим, уместность вольной трактовки классиков на сцене в эфире НСН оценил театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

