Прокуратура проверяет показанный детям спектакль «Ревизор» со сценой изнасилования

16 сентября13:41

Прокуратура Свердловской области проводит проверку информации, что несовершеннолетним зрителям ТЮЗа в Екатеринбурге показали сцену изнасилования в постановке пьесы «Ревизор», сообщает РИА Новости.

Отметим, в ведомстве отказались делать преждевременные выводы.

«Вопрос художественной логики». Ректор ГИТИСа – об изнасиловании в «Ревизоре»

Ранее НСН писала, что в рамках фестиваля «Реальный театр» на сцене ТЮЗа в Екатеринбурге зрители увидели не только обнажённые тела мужчин и женщин, но даже сцену изнасилования. Среди посетителей театра были несовершеннолетние, хотя афиша содержала маркировку «18+». Добавим, уместность вольной трактовки классиков на сцене в эфире НСН оценил театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

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