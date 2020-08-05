Кинокритик: Фильм «Цой» Учителя потерпит коммерческий провал

«Резонно, что перенесли, сейчас многие разъехались. Но мне кажется, что коммерческого успеха у Алексея Учителя с этой лентой не будет. Как не было у блистательного, на мой взгляд, фильма «Лето» Кирилла Серебренникова, потому что Цой – персона, все-таки, очень популярная среди ограниченной аудитории. Фильмы Алексея Учителя, к сожалению, коммерческого большого успеха никогда не имели. Разве что «Матильда», но вы сами понимаете, здесь спасибо Наталье Поклонской», – подчеркнул он.

Кроме того, Давид Шнейдеров в эксклюзивном интервью НСН назвал катастрофой сложившуюся ситуацию в сфере кино из-за пандемии коронавируса, несмотря на возобновление работы кинотеатров.

