Продюсер «Игры престолов» снимет ремейк «Зорро» для Disney

К работе над сериалом приступили в конце 2021 года. Сообщается, что новый «Зорро» станет переосмыслением классики и будет рассчитан на современную аудиторию.

Действие развернется в старой Калифорнии. В сериале будет много юмора, романтических приключений и неожиданных сюжетных поворотов, заявили инсайдеры.

С 1 марта из российских киносервисов исчез ряд фильмов Walt Disney Company. Как сообщали СМИ, это связано с истечением срока действия лицензионных соглашений, передает НСН.

