Продюсер «Игры престолов» снимет ремейк «Зорро» для Disney

Продюсер и сценарист сериала «Игра престолов» Брайан Когман займется еще не анонсированным ремейком фильма «Зорро», сообщает портал Deadline.

Появились кадры со съемок фильма «Джокер: Безумие на двоих»

К работе над сериалом приступили в конце 2021 года. Сообщается, что новый «Зорро» станет переосмыслением классики и будет рассчитан на современную аудиторию.

Действие развернется в старой Калифорнии. В сериале будет много юмора, романтических приключений и неожиданных сюжетных поворотов, заявили инсайдеры.

С 1 марта из российских киносервисов исчез ряд фильмов Walt Disney Company. Как сообщали СМИ, это связано с истечением срока действия лицензионных соглашений, передает НСН.

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Фото:Instagram/gameofthrones.01
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