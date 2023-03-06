Продюсер «Игры престолов» снимет ремейк «Зорро» для Disney
Продюсер и сценарист сериала «Игра престолов» Брайан Когман займется еще не анонсированным ремейком фильма «Зорро», сообщает портал Deadline.
К работе над сериалом приступили в конце 2021 года. Сообщается, что новый «Зорро» станет переосмыслением классики и будет рассчитан на современную аудиторию.
Действие развернется в старой Калифорнии. В сериале будет много юмора, романтических приключений и неожиданных сюжетных поворотов, заявили инсайдеры.
С 1 марта из российских киносервисов исчез ряд фильмов Walt Disney Company. Как сообщали СМИ, это связано с истечением срока действия лицензионных соглашений, передает НСН.
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