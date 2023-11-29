Депутат Драпеко назвала условие для запрета сериала «Слово пацана»
Депутат Елена Драпеко заявила НСН, что сериал надо запретить, если будет установлено, что он провоцирует молодежь объединяться в банды по национальному признаку.
Если в сериале «Слово пацана» дана трезвая оценка событиям 1980-х годов, запрещать его не нужно, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в интервью НСН. Она подчеркнула, что авторы должны показать тот период временем предательства и раскола, угрожающим единству страны.
Ранее детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой организовать проверку сериала «Слово пацана» на соответствие традиционным ценностям. Драпеко отметила, что дело в оценке непростого периода в истории страны.
«Самая больная сегодня проблема – это тема национального единства. Этот фильм как раз рассказывает об этих событиях, я помню, я жила в это время. Возможно, именно это и стало причиной проверки, не вносит ли это национальную рознь. Драки были, вопрос в том, как это показывать и какие выводы сделает зритель. Дело в оценке, которые кинематографисты дают этим событиям. Вопрос не в правде, а в оценке этой правды. Это было ужасное время, время предательства и раскола. Это угрожало единству Россию. Если такая оценка событий, тогда это правильно и тогда про это можно снимать. Если же это провоцирует молодежь объединяться в банды по национальному признаку, такой фильм надо запретить», - объяснила она.
По словам депутата, проверять необходимо все выходящие фильмы на спорные темы, но классику трогать не нужно.
«Я думаю, классику трогать не надо, а вновь выходящие фильмы должны получить оценку. Нужна редактура, не цензура, а редактура. Главным человеком раньше всегда был редактор, который определял политику студии. Редактор – человек, который от начала создания сценария следит за работой и смотрит уже готовую продукцию, оценивает, что демонстрирует картина. Сегодня критика уничтожена, ее надо возрождать, возрождать диспут внутри общества, чтобы не чиновники принимали решение, а чтобы в обществе рождалась оценка», - резюмировала Драпеко.
Сериал «Слово пацана» отражает реальность Казани 1980-х годов, картина снята правдиво и с любовью к людям, заявил сценарист сериалов «Бригада», «Дальнобойщики», режиссер вышедшего недавно фильма «1993» Александр Велединский «Радиоточке НСН».
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