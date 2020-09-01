Похороны писателя Крапивина состоятся в четверг в Екатеринбурге

Похороны известного советского и российского писателя Владислава Крапивина назначены на четверг, сообщил НСН друг литератора, директор Центрального музея Великой Отечественной войны Александр Школьник.

По его словам, похороны детского писателя состоятся 3 сентября в 12.00 на Широкореченском кладбище Екатеринбурга. Панихида пройдет в крупнейшем в городе Храме на Крови.

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Ранее друзья писателя сообщили НСН, что Крапивин скончался 1 сентября в 6:40 утра, ему был 81 год.


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ФОТО: РИА Новости
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