Литературный критик назвал смерть Крапивина огромной утратой
Главный редактор журнала «Вопросы литературы» Игорь Шайтанов в беседе с НСН заявил, что творчество писателя Владислава Крапивина сформировало вкусы множества юных читателей.
В Екатеринбурге на 82-м году ушел из жизни писатель Владислав Крапивин. Автор книг «Мальчик со шпагой» и «Журавленок и молнии» в 2014 году был удостоен премии президента России за вклад в развитие отечественной детской литературы и патриотическое воспитание подрастающего поколения.
Литературовед, доктор филологических наук, профессор, главный редактор журнала «Вопросы литературы» Игорь Шайтанов в эфире НСН назвал уход Крапивина большой потерей для современной детской литературы (слушайте аудио).
«Каждая смерть печальна, но особенно печален уход такого большого писателя, который оказал большое влияние на вкус читателя в своей тематике. Я в высшей степени соболезную по поводу этой серьезной литературной утраты», - рассказал собеседник НСН.
Произведения Крапивина переведены на английский, немецкий, испанский, польский, болгарский, чешский, японский и многие другие языки.
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