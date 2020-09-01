Литературный критик назвал смерть Крапивина огромной утратой

Главный редактор журнала «Вопросы литературы» Игорь Шайтанов в беседе с НСН заявил, что творчество писателя Владислава Крапивина сформировало вкусы множества юных читателей.

В Екатеринбурге на 82-м году ушел из жизни писатель Владислав Крапивин. Автор книг «Мальчик со шпагой» и «Журавленок и молнии» в 2014 году был удостоен премии президента России за вклад в развитие отечественной детской литературы и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Литературовед, доктор филологических наук, профессор, главный редактор журнала «Вопросы литературы» Игорь Шайтанов в эфире НСН назвал уход Крапивина большой потерей для современной детской литературы (слушайте аудио).

Похороны писателя Крапивина состоятся в четверг в Екатеринбурге

«Каждая смерть печальна, но особенно печален уход такого большого писателя, который оказал большое влияние на вкус читателя в своей тематике. Я в высшей степени соболезную по поводу этой серьезной литературной утраты», - рассказал собеседник НСН.

Произведения Крапивина переведены на английский, немецкий, испанский, польский, болгарский, чешский, японский и многие другие языки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмертьЛитература
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