Скончался детский писатель Владислав Крапивин

Советский и российский детский писатель Владислав Крапивин скончался утром 1 сентября. Об этом НСН сообщили его друзья.

Крапивину был 81 год. В конце июля писателя госпитализировали в Екатеринбурге с подозрением на инсульт, а 7 августа выписали, несмотря на ухудшение состояния. После разразившегося скандала 12 августа к Крапивину приехали врачи, писателя срочно госпитализировали. Известно, что ему удалили шишку на ноге, которая появилась во время пребывания в больнице.

Последние дни Владислав Петрович провёл в больнице. Как сообщает Ura.ru со ссылкой на его невестку, писатель был в тяжёлом состоянии. Выяснилось, что он переболел коронавирусом, который спровоцировал осложнение диабета и последствий перенесённых прежде инсультов.

Писатель просился домой, но врачи не отпустили: состояние Крапивина оценивалось как тяжёлое.

Крапивин в своё время основал детский отряд «Каравелла», занимавшийся изучением морского дела. Он известен как автор произведений «Оруженосец Кашка», «Мальчик со шпагой», «Бегство рогатых викингов», «Тень Каравеллы», «Журавлёнок и молнии» и другие. В 2014 году Крапивин был удостоен премии президента РФ в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.

