«Почувствуйте разницу!»: «Союзмультфильму» указали на стоимость хороших мультиков

Чтобы создать хороший мультфильм уровня Pixar, необходимо 100 специалистов и 200 млн долларов, а в России снимают картины за 200 млн рублей, отметил в эфире НСН режиссер Константин Бронзит. 

Порыв «Союзмультфильма» о замещении за три года «забранного» контента понятен, но нужно учитывать, что дотации от государства могут прекратиться, а снять хороший мультфильм стоит порядка 200 миллионов долларов, рассказал режиссер и мультипликатор, дважды номинант на премию «Оскар» Константин Бронзит в разговоре с НСН.

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Ранее председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева сообщила, что киностудия увеличила объемы производства и вышла на создание свыше двух тысяч минут анимации, или 300 эпизодов сериалов в год. По ее словам, киностудия планирует за три года заместить в часах тот объем контента, который «был забран». Константин Бронзит отметил, что у «Союзмультфильма» есть много рисков.

«"Союзмультфильм" живет за счет государственных дотаций. В какой-то момент они могут сократиться или прекратиться. Платформы, с которыми они работают, тоже могут сократить производство, потому что у них доходы падают. Люди отказываются от подписок, лишних трат, начинают экономить. Такая опасность есть. Также могут сбиться программы, лицензии кончатся, а своих программ у нас нет. Дай Бог, что все останется на тех же оборотах. Нужно примерно человек 100 хороших специалистов и 200 млн долларов, тогда вы сделаете мультфильм, как у Pixar. У нас полнометражный фильм создается за 200 млн рублей. Почувствуйте разницу», - сказал Бронзит.

Он отметил, что если у «Союзмультфильма» не получится заместить западный контент, то это будут стараться сделать и другие студии. При этом, по словам Бронзита, в ближайшее время мультипликации вряд ли будет выпускаться больше, чем обычно, так как все студии и так работают на пределе мощностей.

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«Если получится, то получится. Если нет, то не один "Союзмультфильм" сегодня работает в России. Есть целый ряд больших студий кроме него, все сообща и навалимся! Назовем эту цифру условной: может быть, это случится за два года, а может за пять лет, это неважно. У меня нет ощущения, что будет выпускаться мультипликации больше, чем обычно. Все студии сегодня работают на пределе мощностей, они не простаивают. Взять и резко все увеличить не получится, даже если влить дополнительные деньги, столько человеческих ресурсов не найдется», - резюмировал Бронзит.

Так, Disney, Warner Bros., Paramount и другие голливудские студии объявили о прекращении выпуска релизов в России в 2022 году. В российский прокат не вышли новые американские картины, в том числе продолжения «Миньонов» и третья часть «Фантастических тварей», сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияРежиссерМультфильмыСоюзмультфильм
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