«Почувствуйте разницу!»: «Союзмультфильму» указали на стоимость хороших мультиков

Ранее председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева сообщила, что киностудия увеличила объемы производства и вышла на создание свыше двух тысяч минут анимации, или 300 эпизодов сериалов в год. По ее словам, киностудия планирует за три года заместить в часах тот объем контента, который «был забран». Константин Бронзит отметил, что у «Союзмультфильма» есть много рисков.

«"Союзмультфильм" живет за счет государственных дотаций. В какой-то момент они могут сократиться или прекратиться. Платформы, с которыми они работают, тоже могут сократить производство, потому что у них доходы падают. Люди отказываются от подписок, лишних трат, начинают экономить. Такая опасность есть. Также могут сбиться программы, лицензии кончатся, а своих программ у нас нет. Дай Бог, что все останется на тех же оборотах. Нужно примерно человек 100 хороших специалистов и 200 млн долларов, тогда вы сделаете мультфильм, как у Pixar. У нас полнометражный фильм создается за 200 млн рублей. Почувствуйте разницу», - сказал Бронзит.

Он отметил, что если у «Союзмультфильма» не получится заместить западный контент, то это будут стараться сделать и другие студии. При этом, по словам Бронзита, в ближайшее время мультипликации вряд ли будет выпускаться больше, чем обычно, так как все студии и так работают на пределе мощностей.