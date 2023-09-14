«Пиратство не поддерживаем!»: Сеть «Каро» не будет показывать «Барби»
Показ «Барби» в России является «пиратством», при этом «Каро» не собирается заниматься нелегальными показами, сказал в эфире НСН представитель киносети.
В сети кинотеатров «КАРО» сообщили НСН, что не собираются показывать голливудский фильм «Барби», неофициальная премьера которого состоялась во многих городах страны 14 сентября.
«КАРО не поддерживает пиратство, нелегальных показов в сети не будет», - сказал представитель пресс-службы компании.
Ранее в Минкультуры РФ отвергли идею эксперимента с принудительным лицензированием фильмов «Барби» и «Оппенгеймер». Тем не менее, сегодня был опубликован список кинотеатров более чем в ста города России, которые начали показ «Барби».
В их числе и московские кинотеатры сети «Киномакс», которая уточняет, что фильм с Марго Робби и Райаном Гослингом «демонстрируется в рамках проекта Кинотека компании "Фильмотека", арендующей залы кинотеатра».
Кинокритик Давид Шнейдеров ранее говорил НСН, что не поддерживает «воровство» голливудских фильмов. Он похвалил в этой связи киносети «Каро» и «Формула кино», отказывающиеся от пиратских показов.
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