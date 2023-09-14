«Пиратство не поддерживаем!»: Сеть «Каро» не будет показывать «Барби»

Ранее в Минкультуры РФ отвергли идею эксперимента с принудительным лицензированием фильмов «Барби» и «Оппенгеймер». Тем не менее, сегодня был опубликован список кинотеатров более чем в ста города России, которые начали показ «Барби».

В их числе и московские кинотеатры сети «Киномакс», которая уточняет, что фильм с Марго Робби и Райаном Гослингом «демонстрируется в рамках проекта Кинотека компании "Фильмотека", арендующей залы кинотеатра».

Кинокритик Давид Шнейдеров ранее говорил НСН, что не поддерживает «воровство» голливудских фильмов. Он похвалил в этой связи киносети «Каро» и «Формула кино», отказывающиеся от пиратских показов.

