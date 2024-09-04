«Это не преступление»: Юрист назвал пиаром скандал Mia Boyka с девочкой-квадробером

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев в беседе с НСН заявил, что для певицы Миа Бойка история с девочкой-квадробером лишь добавила популярности.

Никакого правонарушения нет в том, что певица Миа Бойка назвала квадробером юную поклонницу из Надыма, заявил НСН доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Мать девочки-подростка, которая подверглась на сцене осуждению от певицы Миа Бойка за свое увлечение, подала в полицию на артистку и обвинила ее в публичном оскорблении ее дочери. Женщина рассказала, что ее ребенку Марьяне потребовался психолог после фразы певицы «Ты квадробер, не дай бог?», когда девочка вышла на сцену.

Соловьев считает, что максимум чего заслуживает певица в данной ситуации — это общественное порицание.

«Из того, что я там прочитал, я могу сказать, что здесь однозначно нет никакого состава правонарушения, а тем более преступления. Максимум, за что ее можно осудить, это морально и общественно. Ей стоило бы быть помягче с ребенком. Ну, а ранило ли это подростка или нет, это может только подтвердить специалист, который с девочкой должен будет проработать этот неприятный момент», - рассказал юрист.

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Он также отметил, что вся эта ситуация смахивает на хайп вокруг громкой истории.

«Я не знаю, сама Миа Бойка решила это сделать, договорилась ли она с мамой этой девочки, но это спланированная история. Всё это раздуто. Видно, как СМИ по заказу тех людей, которые занимаются пиаром певицы, все вливают в прессу, все это затем обсуждается. В итоге повышается популярность этой Бойки. Для неё хороша любая новость, лишь бы не некролог. Это пиар, причем не очень хороший», - подчеркнул Соловьев.

Он также предположил, что юристы певицы заранее продумали всю эту ситуацию.

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«И это лишний раз говорит, что если бы она хотела оскорбить, то было бы по-другому. Это 100% пиар, дешевый и схематичный. Мой призыв к деятелям шоу-бизнеса заключается в том, чтобы они дали полиции заниматься поиском преступников, а не охраняли бы Ларису Долину из-за того, что ей тревожно. При той нехватке кадрового состава, которая есть в полиции, заниматься какой-то ерундой не следует. Надо раз и навсегда с такими псевдоправовыми вещами заканчивать», - добавил заслуженный юрист РФ.

Ранее Егор Крид вступился за девочку-квадробера, которую осудила на сцене Миа Бойка, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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