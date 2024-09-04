«Это не преступление»: Юрист назвал пиаром скандал Mia Boyka с девочкой-квадробером

Никакого правонарушения нет в том, что певица Миа Бойка назвала квадробером юную поклонницу из Надыма, заявил НСН доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

Мать девочки-подростка, которая подверглась на сцене осуждению от певицы Миа Бойка за свое увлечение, подала в полицию на артистку и обвинила ее в публичном оскорблении ее дочери. Женщина рассказала, что ее ребенку Марьяне потребовался психолог после фразы певицы «Ты квадробер, не дай бог?», когда девочка вышла на сцену.

Соловьев считает, что максимум чего заслуживает певица в данной ситуации — это общественное порицание.

«Из того, что я там прочитал, я могу сказать, что здесь однозначно нет никакого состава правонарушения, а тем более преступления. Максимум, за что ее можно осудить, это морально и общественно. Ей стоило бы быть помягче с ребенком. Ну, а ранило ли это подростка или нет, это может только подтвердить специалист, который с девочкой должен будет проработать этот неприятный момент», - рассказал юрист.