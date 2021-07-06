«Крайне тяжелое». Супруга Мамонова рассказала о состоянии артиста

Супруга Пётра Мамонова Ольга заявила, что музыкант по-прежнему находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает РИА Новости.

По её словам, состояние артиста врачи оценивают, как крайне тяжёлое.

Ранее Мамонова опровергла сообщения о смерти музыканта, сообщает RT.

Актёр и музыкант Пётр Мамонов заразился коронавирусом и 1 июля был госпитализирован в Коммунарку.

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ТЕГИ:МузыкантыКоронавирусГоспитализацияПетр Мамонов
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