«Крайне тяжелое». Супруга Мамонова рассказала о состоянии артиста
6 июля 202113:43
Супруга Пётра Мамонова Ольга заявила, что музыкант по-прежнему находится на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает РИА Новости.
По её словам, состояние артиста врачи оценивают, как крайне тяжёлое.
Ранее Мамонова опровергла сообщения о смерти музыканта, сообщает RT.
Актёр и музыкант Пётр Мамонов заразился коронавирусом и 1 июля был госпитализирован в Коммунарку.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru