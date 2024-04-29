Группа «Коррозия металла» приостановила свою деятельность
29 апреля 202406:02
Музыкальная группа «Коррозия металла» приостановила свою деятельность, сообщил солист Сергей Троицкий («Паук»), сообщает в Telegram газета «Известия».
По его словам, коллектив не может рекламировать концерты и приглашать туда публику.
Издание отмечает, что за свой комментарий Троицкий потребовал пиво и шампанское, после чего попытался отобрать камеру у оператора.
Ранее Троицкий заявил, что барабанщик «Коррозии металла» впал в кому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru