Группа «Коррозия металла» приостановила свою деятельность

По его словам, коллектив не может рекламировать концерты и приглашать туда публику.

Издание отмечает, что за свой комментарий Троицкий потребовал пиво и шампанское, после чего попытался отобрать камеру у оператора.

Ранее Троицкий заявил, что барабанщик «Коррозии металла» впал в кому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

