Группа «Коррозия металла» приостановила свою деятельность

Музыкальная группа «Коррозия металла» приостановила свою деятельность, сообщил солист Сергей Троицкий («Паук»), сообщает в Telegram газета «Известия».

Музыкантов группы «Коррозия металла» задержали на гастролях за нацистскую символику

По его словам, коллектив не может рекламировать концерты и приглашать туда публику.

Издание отмечает, что за свой комментарий Троицкий потребовал пиво и шампанское, после чего попытался отобрать камеру у оператора.

Ранее Троицкий заявил, что барабанщик «Коррозии металла» впал в кому, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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