«Оскар» меняет правила для номинации «Лучший фильм»
Американская киноакадемия решила изменить правила для определения победителя в номинации «Лучший фильм» на премии «Оскар». В 2022 году за победу смогут соревноваться десять десять картин. Об этом сообщает «Кинопоиск».
Изменения уже зафиксированы в уставе организации. Отмечается, что в предыдущие годы количество участников менялось, от пяти до десяти, уточняет Газета.ru. Теперь эта цифра будет постоянной.
Напомним, 93-я церемония вручения «Оскара» состоится зимой 2021 года.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров объяснил НСН триумф «Паразитов» на «Оскаре»-2020.
«У американцев азиатское кино ассоциировалось с Такеши Китано, с Джедом Ли, Брюсом Ли. Это якудза, кровь….И тут они увидели человеческое кино, и мне кажется, почти – инопланетное для американцев. Они захотели нового кино, и они его получили. «Паразиты»- кино другое», - резюмировал Давид Шнейдеров.
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