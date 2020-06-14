«Оскар» меняет правила для номинации «Лучший фильм»

Американская киноакадемия решила изменить правила для определения победителя в номинации «Лучший фильм» на премии «Оскар». В 2022 году за победу смогут соревноваться десять десять картин. Об этом сообщает «Кинопоиск».

Изменения уже зафиксированы в уставе организации. Отмечается, что в предыдущие годы количество участников менялось, от пяти до десяти, уточняет Газета.ru. Теперь эта цифра будет постоянной.