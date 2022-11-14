Орейро сыграет в российском фильме про Деда Мороза
Уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, получившая мировую известность после сериала «Дикий ангел», сыграет в российском фильме, сообщает РИА Новости.
Картину под названием «Письмо Деду Морозу» снимет киностудия имени Горького. В фильме также сыграют Надежда Михалкова и Дмитрий Назаров, а его выход в прокат ожидается в 2025 году.
На прошлой неделе 45-летняя Орейро поделилась в соцсетях серией откровенных фото, попав в поле зрения СМИ.
Год назад Наталья Орейро получила российское гражданство. Президент РФ Владимир Путин подписал тогда указ о выдаче гражданства актрисе и её сыну. Она отмечала, что хочет стать гражданкой РФ в знак любви к своим российским фанатам, но при этом останется жить в Аргентине.
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