Орейро сыграет в российском фильме про Деда Мороза

На прошлой неделе 45-летняя Орейро поделилась в соцсетях серией откровенных фото, попав в поле зрения СМИ.

Год назад Наталья Орейро получила российское гражданство. Президент РФ Владимир Путин подписал тогда указ о выдаче гражданства актрисе и её сыну. Она отмечала, что хочет стать гражданкой РФ в знак любви к своим российским фанатам, но при этом останется жить в Аргентине.

