«Один из великих»: Актер Полицеймако рассказал о работе с Агутиным

Актер и телеведущий Михаил Полицеймако в интервью НСН рассказал о работе с Леонидом Агутиным и счел «прикольным» новый клип музыканта на песню «Понты».

Ранее Агутин представил клип на песню «Понты» из альбома «Все не зря». Он сделан в мультяшном стиле, а помимо самого Агутина в числе главных героев клипа актеры Гоша Куценко и Михаил Полицеймако, а также писатель Александр Гутин. Видео можно посмотреть на Telegram-канале «Радиоточка НСН».