«Один из великих»: Актер Полицеймако рассказал о работе с Агутиным
Агутин и Гутин пригласили меня спеть песню «Понты», сказал в эфире НСН Михаил Полицеймако, назвав певца большим профессионалом и милейшим человеком.
Актер и телеведущий Михаил Полицеймако в интервью НСН рассказал о работе с Леонидом Агутиным и счел «прикольным» новый клип музыканта на песню «Понты».
Ранее Агутин представил клип на песню «Понты» из альбома «Все не зря». Он сделан в мультяшном стиле, а помимо самого Агутина в числе главных героев клипа актеры Гоша Куценко и Михаил Полицеймако, а также писатель Александр Гутин. Видео можно посмотреть на Telegram-канале «Радиоточка НСН».
«Клип прекрасный, юморной, прикольный и интересный. Как вышло, что мы спели эту песню? Просто автор текста Александр Гутин и автор музыки Леонид Агутин пригласили меня ее спеть. Других совместных проектов с Агутиным пока нет, но я бы счел за счастье с Леонидом что-то спеть. Ну а чтобы спеть вживую на концерте Агутина, надо много репетировать, это не может быть спонтанно», - сказал Полицеймако.
Он также назвал Агутина одним из великих российских певцов современности.
«Не могу сказать, что мы с ним дружим, но общаемся и получаем огромное удовольствие. Агутин для меня – один из великих современных композиторов и певцов. Всегда, когда мы с ним сталкивались, работать с ним было большим счастьем, потому что он и профессионал огромный, и мастер, и милейший, интеллигентнейший человек», - заключил собеседник НСН.
Ранее эксперты индустрии, опрошенные НСН, назвали Леонида Агутина в числе самых востребованных артистов в 2024 году.
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