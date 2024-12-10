Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Так, за премию «Лучший фильм/драма» будут сражаться: «Конклав», «Бруталист», «Мальчишки из Никеля», «Дюна: Часть 2», «Пятое сентября», «Никому не известный». Претендуют на награду за «Лучший фильм/комедия» такие фильмы, как «Злая: Сказка о ведьме Запада», «Анора», «Претенденты», «Субстанция», «Настоящая боль», «Эмилия Перес».

Среди претендентов на награду за «Лучшую режиссуру» можно заметить Шона Бэйкера («Анора»), Эварда Бергера («Конклав»), Брэйди Корбета («Бруталист»), Паяла Кападия («Все, что нам кажется светом»), Жака Одиара («Эмилия Перес»), про которого вчера вспоминал российский режиссер Юрий быков.

Российский актер Юра Борисов ранее стал номинантом на американскую премию «Золотой глобус» в категории «Лучшая роль второго плана» в фильме «Анора», напоминает RT. Помимо Борисова за лучшую мужскую роль второго плана сразятся Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»), Джереми Стронг («Ученик. Восхождение»), Эдвард Нортон («Никому не известный»), Киран Калкин («Настоящая боль»), Гай Пирс («Бруталист»).



За звание «Лучшей актрисы/драма» поборются: Анджелина Джоли («Мария»), Памела Андерсон («Последняя шоугерл»), Николь Кидман («Плохая девочка»), Кейт Уинслет («Великая»), Тильда Суинтон («Комната по соседству»).

«Лучшим актером/драма» могут назвать Колмана Доминго («Синг-Синг»), Эдриана Броуди («Бруталист»), Себастиана Стэна («Ученик. Восхождение Трампа»), Дэниэла Крэйга («Квир»), Тимоти Шаламе («Никому не известный»), Рэйфа Файнса («Конклав»).

Накануне кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил, что Юра Борисов вполне может получить «Оскар», учитывая множество номинаций на разные премии и награды за игру в фильме «Анора».

