«Выскочил, как из табакерки». Рудинштейн о победителе «Кинотавра»

Главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получил фильм «Бык» дебютанта Бориса Акопова. Такое решение приняло жюри во главе с Константином Хабенским. Картина рассказывает про преступность в России в 1990-е годы. Согласно сюжету, Александр Быков по прозвищу Бык зарабатывает деньги любыми способами. Главные роли исполнили Юрий Борисов и Стася Милославская. Лента «Бык» также была отмечена за операторскую работу. Торжественная церемония награждения лауреатов прошла в воскресенье, 16 июня, в Зимнем театре Сочи.

Создатель и продюсер кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн в беседе с НСН рассказал, что появление и победа в рамках смотра дебютанта Бориса Акопова с картиной «Бык» вызвала у него удивление.

«Удивила, безусловно, картина “Бык”. Действительно парень выскочил, как из табакерки со своей картиной. Никто не ждал этого. Казалось, что были картины, которые могли бы посоревноваться. Но выиграл “Бык” молодого парня Акопова. Даже не знаю, откуда он взялся, честно говоря. Чем мне нравится “Кинотавр”, так это тем, что он с упорством ищет молодое кино и плюет на всякие знаменитости. Редко они попадают сейчас уже в конкурсные программы фестиваля. А вот во внеконкурсные программы попадают: Смирнов с ”Французом”, Тодоровский с ”Одессой”. Хорошие итоги, очень интересная программа, хороший отбор картин», - рассказал создатель «Кинотавра».

Ранее в утреннем шоу «Подъемники» на «НАШЕм Радио» побывал российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер Сергей Сельянов. Соучредитель российской студии анимационного кино «Мельница» и руководитель кинокомпании «СТВ» рассказал, что одним из главных инфоповодов в этом году для кинокомпании станет дебют двух полнометражных картин на предстоящем сочинском «Кинотавре».

