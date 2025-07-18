Новый сезон сериала «Закрыть гештальт» выйдет осенью 2025 года

«Закрыть гештальт» — российский драмеди-сериал, премьера которого состоялась в 2022 году. В первом сезоне сотрудник автосалона Фёдор Ярцев в исполнении Александра Ильина обрел сверхъестественную способность видеть неупокоенные души и стал проводником между мирами мёртвых и живых, который помогал умершим «закрывать гештальты» из земной жизни.

Во втором сезоне главными героями станут актеры Денис Власенко и Мария Луговая. Их персонажи — ангел Костя, отец Федора Ярцева, а также водитель такси Ольга Дудкина, которая тоже получила способность общаться с душами умерших. В актёрский состав сериала также вошли Игорь Верник, Ольга Хохлова, Анатолий Кот, Александр Головин и многие другие.



Ранее в пресс-службе «Кинопоиска» сообщили НСН, что участник «Новой Фабрики звезд» Лео Канделаки и актеры Егор Корешков и Сабина Ахмедова присоединились к актерскому составу сериала «Монастырь».

