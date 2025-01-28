Новый худрук «Ленкома» пообещал сохранить спектакли Марка Захарова
В репертуаре «Ленкома Марка Захарова» будут сохранены культовые спектакли Захарова. Это пообещал новый худрук театра Владимир Панков.
По его словам, «это должно остаться незыблемо, особенно «Юнона и Авось» и «Поминальная молитва», сказал он. Также Панков заявил, что новое руководство театра не собирается никого увольнять, передает РИА Новости.
Панков был худруком московского «Центра драматургии и режиссуры», на прошлой неделе он был назначен худруком «Ленкома». Директором театра стал Дмитрий Берестов, руководитель «Театра на Юго-Западе». Оба сохранят свои прошлые посты.
Прежний директор «Ленкома» Марк Варшавер занял пост президента театра. Сегодня также занял кресло главы Директорской ложи театров Москвы. Эту должность он будет занимать бессрочно.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru