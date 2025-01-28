Новый худрук «Ленкома» пообещал сохранить спектакли Марка Захарова

Панков был худруком московского «Центра драматургии и режиссуры», на прошлой неделе он был назначен худруком «Ленкома». Директором театра стал Дмитрий Берестов, руководитель «Театра на Юго-Западе». Оба сохранят свои прошлые посты.

Прежний директор «Ленкома» Марк Варшавер занял пост президента театра. Сегодня также занял кресло главы Директорской ложи театров Москвы. Эту должность он будет занимать бессрочно.



