Новый худрук «Ленкома» пообещал сохранить спектакли Марка Захарова

В репертуаре «Ленкома Марка Захарова» будут сохранены культовые спектакли Захарова. Это пообещал новый худрук театра Владимир Панков.

По его словам, «это должно остаться незыблемо, особенно «Юнона и Авось» и «Поминальная молитва», сказал он. Также Панков заявил, что новое руководство театра не собирается никого увольнять, передает РИА Новости.

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Панков был худруком московского «Центра драматургии и режиссуры», на прошлой неделе он был назначен худруком «Ленкома». Директором театра стал Дмитрий Берестов, руководитель «Театра на Юго-Западе». Оба сохранят свои прошлые посты.

Прежний директор «Ленкома» Марк Варшавер занял пост президента театра. Сегодня также занял кресло главы Директорской ложи театров Москвы. Эту должность он будет занимать бессрочно.


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ФОТО: Прокофьев Вячеслав
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