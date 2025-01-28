Варшавер стал главой Директорской ложи театров Москвы бессрочно

Заслуженный работник культуры, президент театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер будет занимать пост главы Директорской ложи театров Москвы бессрочно. Об этом заявил гендиректор ассоциации «Столичный цех деятелей культуры», почетный член Союза писателей Лев Ланцман.

«Он нам не враг?»: «Ленком» отправил Варшавера в «почетную ссылку», а в Москве ждут Бутусова

«Марк Борисович будет продолжать занимать почетный и важный пост главы Директорской ложи театров Москвы на бессрочное время», — рассказал Ланцман в беседе с ТАСС.

Соответствующие документы были подписаны три дня назад.

Как отметил Ланцман, ранее главу ложи выбирали на три года. Решение о бессрочной должности приняли в связи с большим потенциалом и опытом Варшавера на руководящей должности в театре. По мнению Ланцмана, долгое время не будет человека, который мог бы сменить президента «Ленкома».

Ранее Марк Варшавер покинул пост директора театра и стал президентом «Ленкома», напоминает РЕН ТВ. Новым директором учреждения назначили руководителя «Театра на Юго-Западе» Дмитрия Берестова, а художественным руководителем театра стал худрук «Центра драматургии и режиссуры» Владимир Панков.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:НазначениеТеатрыМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры