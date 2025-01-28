Варшавер стал главой Директорской ложи театров Москвы бессрочно

«Марк Борисович будет продолжать занимать почетный и важный пост главы Директорской ложи театров Москвы на бессрочное время», — рассказал Ланцман в беседе с ТАСС.

Соответствующие документы были подписаны три дня назад.

Как отметил Ланцман, ранее главу ложи выбирали на три года. Решение о бессрочной должности приняли в связи с большим потенциалом и опытом Варшавера на руководящей должности в театре. По мнению Ланцмана, долгое время не будет человека, который мог бы сменить президента «Ленкома».

Ранее Марк Варшавер покинул пост директора театра и стал президентом «Ленкома», напоминает РЕН ТВ. Новым директором учреждения назначили руководителя «Театра на Юго-Западе» Дмитрия Берестова, а художественным руководителем театра стал худрук «Центра драматургии и режиссуры» Владимир Панков.

