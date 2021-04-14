Власти Петербурга попросили возбудить дело об уничтожении памятника из-за пожара на «Невской мануфактуре»
Власти Петербурга в день пожара на Невской мануфактуре направили в полицию заявление об уголовном преступлении - уничтожении памятника истории, передает «Интерфакс».
Ранее городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры утвердил охранное обязательство для собственника здания - АО «Невская мануфактура». Компания должна была отреставрировать памятник до сентября 2023 года, однако заявление на выдачу задания и проектная документация от компании в комитет не поступали.
По данным комитета, на месте сгоревшего памятника невозможно новое строительство – лишь восстановление памятника.
«Невская мануфактура» горит уже вторые сутки. Пожарные не могут до конца потушить завалы на месте здания. Пожарным удалось локализовать возгорание спустя десять часов с начала работы, вчера в определенные моменты площадь пожара составляла 10 тысяч квадратных метров.
При тушении погиб один сотрудник МЧС и пострадали трое, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. В связи со случившимся было возбуждено два уголовных дела, задержаны генеральный директор «Невской мануфактуры» и его заместитель. В Следственном комитете их имена не уточнили.
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