В Чечне пообещали 500 тысяч рублей за лучший портрет Кадырова
Конкурс на лучший портрет главы Чечни Рамзана Кадырова объявлен в республике, призовой фонд состязания составляет 1,5 млн рублей. Об этом сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов.
«Хочу объявить, что в связи с многочисленными обращениями чеченцев, проживающих за пределами нашей республики, мы объявляем о конкурсе на лучшее художественное изображение Ахмата-Хаджи, Аймани Несиевны и Рамзана Ахматовича Кадыровых», — написал Даудов в Instagram.
Победители в каждой номинации получат по полмиллиона рублей.
Конкурс, призванный укрепить знание истории республики и сохранить культурную связь с родиной, проводит Региональный общественный фонд им. Первого Президента ЧР Героя России, Ахмата-Хаджи Кадырова. Принять участие в нем могут живущие за границей уроженцы Чечни, работы принимаются до 5 октября, отмечает Ura.ru.
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