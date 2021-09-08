В Чечне пообещали 500 тысяч рублей за лучший портрет Кадырова

Конкурс на лучший портрет главы Чечни Рамзана Кадырова объявлен в республике, призовой фонд состязания составляет 1,5 млн рублей. Об этом сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

«Хочу объявить, что в связи с многочисленными обращениями чеченцев, проживающих за пределами нашей республики, мы объявляем о конкурсе на лучшее художественное изображение Ахмата-Хаджи, Аймани Несиевны и Рамзана Ахматовича Кадыровых», — написал Даудов в Instagram.

Победители в каждой номинации получат по полмиллиона рублей.

Конкурс, призванный укрепить знание истории республики и сохранить культурную связь с родиной, проводит Региональный общественный фонд им. Первого Президента ЧР Героя России, Ахмата-Хаджи Кадырова. Принять участие в нем могут живущие за границей уроженцы Чечни, работы принимаются до 5 октября, отмечает Ura.ru.

