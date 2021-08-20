В Москве представят трехметровую скульптуру Кадырова

В Москве 22 августа пройдет выставка «70 лет Ахмат-Хаджи Кадырову», приуроченная к его дню рождения, в рамках которой будет представлена скульптура первого президента Чечни.

Автором трехметровой скульптуры является Салават Щербаков. Кадыров изображен в знаменитой папахе.

После открытия выставки состоится церемония возложения цветов на улице Кадырова в Южном Бутово.

Ахмат-Хаджи Кадыров погиб в результате теракта во время парада 9 мая 2004 года на грозненском стадионе «Динамо». Его имя носят главный проспект Грозного, мечеть «Сердце Чечни» и футбольный клуб из Грозного, отмечает РИА Новости.

В августе 2004 года в Москве именем Кадырова была названа улица в Южном Бутово. В 2010 году там был открыт мемориальный парковый комплекс.

Щербаков является создателем монумента князю Владимиру, установленного на Боровицкой площади в Москве. Его лучшие произведения представлены в Третьяковской галерее, Оружейной палате Кремля, в Лондонской национальной галерее и других музеях.

