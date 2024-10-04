НИИ Склифосовского: Василий Ливанов остается в реанимации в тяжелом состоянии
4 октября 202408:59
Актер, народный артист РСФСР Василий Ливанов остается в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение.
«Реанимация неврологии», — уточнили в клинике.
По данным медиков, состояние 89-летнего артиста тяжелое.
Ранее стало известно, что Василия Ливанова госпитализировали. По данным СМИ, актеру удалили смертельно опасный тромб. Позже появились сообщения о подключении артиста к аппарату искусственной вентиляции легких из-за проблем с дыханием.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru