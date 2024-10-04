НИИ Склифосовского: Василий Ливанов остается в реанимации в тяжелом состоянии

Актер, народный артист РСФСР Василий Ливанов остается в реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на медучреждение.

СМИ: Ливанова подключили к ИВЛ

«Реанимация неврологии», — уточнили в клинике.

По данным медиков, состояние 89-летнего артиста тяжелое.

Ранее стало известно, что Василия Ливанова госпитализировали. По данным СМИ, актеру удалили смертельно опасный тромб. Позже появились сообщения о подключении артиста к аппарату искусственной вентиляции легких из-за проблем с дыханием.

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ФОТО: ИТАР-ТАСС / Михаил Фомичев
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