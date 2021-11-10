Netflix объявил о съемках психологической драмы с Александром Петровым

Стриминговый видеосервис Netflix объявил о съемках своего второго российского сериала. Об этом сообщает РИА Новости.

Netflix заказал еще один российский сериал с Александром Петровым

Сервис начал съемки психологической драмы о том, как знаменитость оказывается в центре трагических событий, разрушающих его личность, и отчаянно борется за то, чтобы вновь обрести себя. Названия у сериала пока нет.

Главную роль в новом продукте Netflix сыграет Александр Петров. Шоураннером проекта выступает известный по сериалу «Чики» Эдуард Оганесян, один из продюсеров — Федор Бондарчук.

В июле стартовали съемки первого российского сериала на Netflix «Анна К». Главные роли в современной адаптации романа Льва Толстого исполняют Светлана Ходченкова и Роман Васильев. Дата релиза сериала пока не известна.

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