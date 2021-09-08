Netflix заказал еще один российский сериал с Александром Петровым

Стриминговый видеосервис Netflix заказал второй российский сериал, главную роль, по сообщениям СМИ, в нем сыграет Александр Петров.

Продюсерами проекта выступят президент «НМГ Студии» Вячеслав Муругов, основатель Art Pictures (входит в НМГ) Федор Бондарчук и сооснователь студии «Водород» Михаил Врубель.

Как отмечают журналисты, переговоры с Netflix велись полгода. Съемки пройдут этой осенью.

Ранее, по заказу Netflix начались съемки сериала «Анна К», современной адаптации романа Льва Толстого. Главные роли в проекте исполняют Светлана Ходченкова и Роман Васильев.


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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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