«Нет сил и времени»: Сокуров объяснил, почему не смотрел «Слово пацана»

«Нет, я не смотрел этот сериал. У меня нет на это времени, другие жизненные задачи. Мне сейчас довольно трудно, потому что я закрыт и не могу работать, не могу преподавать, надо как-то решать, как мне быть. Поэтому я не могу позволить себе тратить время на такие большие и длинные произведения: сил нет и времени», - сказал Сокуров.

Ранее режиссер отметил, что узнал от НСН о присуждении ему «Белого слона» за «Сказку», которой в России не выдали прокатное удостоверение, несмотря на успешные показы в на фестивалях в Швейцарии, Италии, Франции и других странах.

В начале декабря 2023 года и Александр Сокуров, и сериал «Слово пацана» оказались в эпицентре внимания общественности. Ряд СМИ поспешили тогда сообщить, что режиссер якобы завершил карьеру и ему пришлось опровергать эти утверждения. В это же время набирающий популярность сериал связали с убийством подростка в Иркутске, после чего развернулась бурная дискуссия, стоит ли запрещать «Слово пацана». В итоге сериал все же показали до конца, при этом его создатели пересняли последнюю серию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

