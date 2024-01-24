«Нет сил и времени»: Сокуров объяснил, почему не смотрел «Слово пацана»
Александр Сокуров сказал в эфире НСН, что не может сейчас работать и преподавать, поэтому не готов тратить драгоценное время на просмотр длинных сериалов.
Кинорежиссер Александр Сокуров в интервью НСН рассказал, что не смотрел сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» из-за того, что вынужден решать личные проблемы.
Национальная премия киноведов кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» ранее объявила победителей за 2023 год. «Сказка» Александра Сокурова была признана лучшим игровым фильмом, а лучшим сериалом эксперты назвали «Слово пацана» Жоры Крыжовникова.
«Нет, я не смотрел этот сериал. У меня нет на это времени, другие жизненные задачи. Мне сейчас довольно трудно, потому что я закрыт и не могу работать, не могу преподавать, надо как-то решать, как мне быть. Поэтому я не могу позволить себе тратить время на такие большие и длинные произведения: сил нет и времени», - сказал Сокуров.
Ранее режиссер отметил, что узнал от НСН о присуждении ему «Белого слона» за «Сказку», которой в России не выдали прокатное удостоверение, несмотря на успешные показы в на фестивалях в Швейцарии, Италии, Франции и других странах.
В начале декабря 2023 года и Александр Сокуров, и сериал «Слово пацана» оказались в эпицентре внимания общественности. Ряд СМИ поспешили тогда сообщить, что режиссер якобы завершил карьеру и ему пришлось опровергать эти утверждения. В это же время набирающий популярность сериал связали с убийством подростка в Иркутске, после чего развернулась бурная дискуссия, стоит ли запрещать «Слово пацана». В итоге сериал все же показали до конца, при этом его создатели пересняли последнюю серию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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