«Ничего себе!»: Сокуров отреагировал на присуждение «Белого слона» запрещенной «Сказке»

Кинокритикам сегодня трудно, поскольку мало достойных картин и свободной прессы, а интернет рассыпан, как песок, сказал в эфире НСН Александр Сокуров, комментируя присуждение ему премии «Белый слон». 

Кинорежиссер Александр Сокуров узнал от НСН о вручении ему премии «Белый слон» и рассказал о своих ощущениях от награды кинокритиков.

Национальная премия киноведов кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» ранее объявила победителей за 2023 год. Лучшим игровым фильмом стала «Сказка» Александра Сокурова.

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«Ничего себе! Нет, я не знал об этом. Вы первые, кто мне об этом сообщил. Кинокритики – люди в достаточной степени нейтральные, при этом людей профессиональных в кинокритике сейчас мало. Наверное, идет смена поколений. Развития кино в разнообразии его форм и жанров у нас практически не происходит, и кинокритикам очень трудно, у них мало материала для анализа и размышления, в наше время это трудная профессия. Свободной прессы также практически нет, плюс не стало национальных газет, а кино- и литературная критика нуждается в масштабе. При этом интернет рассыпан, как песок», - сказал Сокуров.

Экспертный совет премии «Белый слон» в этом году решил обнародовать результаты голосования без проведения церемонии награждения, назвав ее неуместной в то время, когда «давление цензуры в отечественном кино ощущается все сильнее, фильмам отказывают в выдаче прокатных удостоверений, а актеров вырезают из фильмов»

«Цензура и отказ ряду фильмов в прокатных удостоверениях – это плохие факты, в этом смысле нам нечем гордиться. К сожалению, у нас это есть», - констатировал Сокуров.

Фильм Сокурова «Сказка», рассказывающий о «потустороннем общении» Сталина, Черчилля, Гитлера, Муссолини и Наполеона, показали на фестивалях в Швейцарии, Италии, Франции и других странах, и должны были осенью 2023 года презентовать в московском кинотеатре «Октябрь», однако этого не произошло. Вскоре стало известно, что Минкультуры отказало в выдаче прокатного удостоверения «Сказке», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фото предоставлено Координационной группой премии Белый слон
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