«Ничего себе!»: Сокуров отреагировал на присуждение «Белого слона» запрещенной «Сказке»

Кинорежиссер Александр Сокуров узнал от НСН о вручении ему премии «Белый слон» и рассказал о своих ощущениях от награды кинокритиков.

Национальная премия киноведов кинокритиков и киножурналистов «Белый слон» ранее объявила победителей за 2023 год. Лучшим игровым фильмом стала «Сказка» Александра Сокурова.