Группа «Пикник» рассказала о планах на Старый Новый год
Музыканты специально для НСН подготовили топ главных, на их взгляд, новостей уходящего дня.
Брюса Уиллиса выгнали из аптеки за отсутствие маски
Актера Брюса Уиллиса выгнали из аптеки в Лос-Анджелесе за отказ надеть защитную маску. Поклонники ополчились на кумира и осуждают Уиллиса за его поступок.
Эдмунд Шклярский: «Думаем, что его просто не узнали. Однажды была некая презентация, куда был приглашен Пол Маккартни, и охранник его не пустил, не признал. Так что могут не пустить кого угодно, даже если ты первое лицо страны. Или возможно аптекарь не поверил, что это сам Брюс Уиллис, решил, что просто некий человек на него похож», – предположили в эфире НСН вокалист группы «Пикник» Эдмунд Шклярский и бас-гитарист Марат Корчемный.
В российский прокат выйдет последний фильм Феллини
В конце января в широкий прокат выходит последний фильм Федерико Феллини «Голос Луны». Итальянский режиссер снял его еще в 1990 году, но киноленту до сих пор в России не показывали. Сегодня подготовлена отреставрированная версия фильма в качественном переводе на русский язык. Показ фильма приурочен ко дню рождения маэстро. 20 января ему бы исполнился 101 год.
Эдмунд Шклярский: «У меня с фильмами Феллини странная история, мне кажется, что они все одна длинная кинолента. Я их смотрел, но когда вижу отрывок, некогда не могу понять и вспомнить, из какого именно фильма он. Марат говорит, что «Голос Луны» не самый удачный фильм, но ему нравится актер Роберто Бениньи, который играет там, а мне он не нравится, поэтому смотреть я фильм уже не буду. Мне кажется, что главный актер фильмов Феллини – это Марчелло Мастроянни. Мастроянни был хорош для Феллини тем, что не задавал вопросов», – рассказал Шклярский слушателям НСН.
Старый Новый год будет отмечать каждый четвертый россиянин
Встретить сегодня Старый Новый год планируют 26 процентов россиян. Причем женщины, согласно исследованию, в большей мере намерены отмечать праздник, чем мужчины. Об этом сообщает портал SuperJob.
Эдмунд Шклярский: «Двадцать шесть процентов и одна тысячная, потому что мы тоже планируем отметить Старый Новый год. И не просто отметить, а сыграть концерт. Это уже второй концерт в этом году, что для нас очень приятно, значит процент уже неправильный. А насчет желания женщин спорить не буду. Им надо куда-то нарядиться, так что сегодня этот день настал», – отметил лидер и вокалист группы «Пикник» Эдмунд Шклярский в эксклюзивном интервью НСН.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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