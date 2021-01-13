Группа «Пикник» рассказала о планах на Старый Новый год

Эдмунд Шклярский: «У меня с фильмами Феллини странная история, мне кажется, что они все одна длинная кинолента. Я их смотрел, но когда вижу отрывок, некогда не могу понять и вспомнить, из какого именно фильма он. Марат говорит, что «Голос Луны» не самый удачный фильм, но ему нравится актер Роберто Бениньи, который играет там, а мне он не нравится, поэтому смотреть я фильм уже не буду. Мне кажется, что главный актер фильмов Феллини – это Марчелло Мастроянни. Мастроянни был хорош для Феллини тем, что не задавал вопросов», – рассказал Шклярский слушателям НСН.

