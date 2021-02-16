Борзов поставил в пример российским госслужащим японских чиновников
Музыкант Найк Борзов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
В Канаде сыграли в самый продолжительный в мире хоккейный матч
В Канаде установили абсолютный мировой рекорд по продолжительности хоккейного матча. 40 спортсменов, сменяя друг друга, играли в хоккей 252 часа.
Найк Борзов: «Интересно, конечно, посмотреть на этих спортсменов после того, как они играли 252 часа, потому что хоккей – вид спорта не для слабонервных. Я в детстве играл в хоккей, и закончилось это после того, как мне клюшкой чуть не вышибли глаз и разбили переносицу. После этого я увлекся футболом, играл в него достаточно долго и даже почти попал в юношескую профессиональную команду. Но футбол окончательно убил мою любовь к профессиональному спорту, когда нас вывели на поле, и против нас играла команда каких-то нереальных «шкафов». Помню, я бегу с мячом, передо мной защитник, и он разбегается как Джеки Чан или Брюс Ли, летит мне в колено прямой ногой. Я бросаю мяч и просто ухожу с поля. В итоге, рок-н-ролл победил футбол», – поделился со слушателями НСН Найк Борзов.
Япония проведет перепись населения для поиска одиноких людей
Япония проведет перепись населения для поиска одиноких людей. Впоследствии правительство планирует оказать им помощь, в том числе, решить проблемы эмоционального состояния. Чиновники считают, что это поможет снизить количество самоубийств, которые в 2020 году увеличились в Японии впервые за 11 лет.
Найк Борзов: «Чиновникам Японии я аплодирую. Нашим же чиновникам я не то что не аплодирую, а стоя в грязной луже рядом с ними, начинаю прыгать», – сказал он в эфире НСН.
Музыка Вивальди успокаивает в самоизоляции
Ученые провели эксперимент над рыбами, которые относятся к социальному виду, а изоляция, даже на короткий срок, вызывает у них ярко выраженное тревожное поведение. В итоге, стресс у рыбок из-за суточной изоляции удалось снять благодаря прослушиванию композиций Антонио Вивальди.
Найк Борзов: «Даже рыбки понимают, что музыка – это одно из величайших достижений органической, скажем так, жизни. Недавно видел такой эксперимент: женщина снимает селфи, сзади нее безумствует класс, она начинает петь, к примеру, «Во поле береза стояла», дети начинают один за другим это подхватывать, и в какой-то момент они смирно садятся, начинают воспринимать информацию. То есть музыка важна в этой жизни. Любовь, музыка и радость, чего всем вам желаю», – подытожил в интервью НСН Найк Борзов.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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