Борзов поставил в пример российским госслужащим японских чиновников

Найк Борзов: «Интересно, конечно, посмотреть на этих спортсменов после того, как они играли 252 часа, потому что хоккей – вид спорта не для слабонервных. Я в детстве играл в хоккей, и закончилось это после того, как мне клюшкой чуть не вышибли глаз и разбили переносицу. После этого я увлекся футболом, играл в него достаточно долго и даже почти попал в юношескую профессиональную команду. Но футбол окончательно убил мою любовь к профессиональному спорту, когда нас вывели на поле, и против нас играла команда каких-то нереальных «шкафов». Помню, я бегу с мячом, передо мной защитник, и он разбегается как Джеки Чан или Брюс Ли, летит мне в колено прямой ногой. Я бросаю мяч и просто ухожу с поля. В итоге, рок-н-ролл победил футбол», – поделился со слушателями НСН Найк Борзов.

