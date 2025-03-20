«Надьку очень люблю!»: Винокур рассказал, какой совет ему дала певица Бабкина

Народный артист РСФСР Владимир Винокур рассказал спецкору НСН, что подарил певице Надежде Бабкиной картину на юбилей, а также поделился, за что любит артистку.

Советский и российский артист эстрады Владимир Винокур рассказал спецкору НСН, что народная артистка России и директор театра «Русская песня» Надежда Бабкина дала ему важный жизненный совет не уходить рано со сцены, чему он и следует.

В среду, 19 марта, Надежда Бабкина отметила свое 75-летие. Вчера в театре «Русская песня» прошло ее юбилейное шоу «Юбилей, который пошел не так», на котором присутствовал специальный корреспондент НСН. Среди гостей мероприятия был и Винокур, который признался, что очень любит Бабкину и уже сделал ей памятный подарок.

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«Поздравил! Прислал ей картину хорошую. Мы познакомились больше 50 лет назад, на гастролях. Она удивительная женщина, я Надьку очень люблю», - заявил он.

Также Винокур поделился, что следует совету Бабкиной уже долгие годы, поэтому и отдыхает, и лечится на работе.

«Она дала мне жизненный совет: «Не уходи раньше времени». Когда меня спрашивают: «Как вы так долго работаете?», то я говорю, что я и отдыхаю на работе, потому что оттуда идет энергетика. Люди улыбаются и благодарят. И это здоровье. Мне говорят: «Вы лечитесь?», а я отвечаю, что лечусь на работе и отдыхаю в Сочи, в фестивальном концертном зале», - поделился юморист.

Ранее шоумен и экс-участник проекта «Comedy Club» Виктор Васильев заявил в интервью НСН, что Надежда Бабкина имеет отличное чувство юмора и не обижается на шутки.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
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