«Надьку очень люблю!»: Винокур рассказал, какой совет ему дала певица Бабкина

«Поздравил! Прислал ей картину хорошую. Мы познакомились больше 50 лет назад, на гастролях. Она удивительная женщина, я Надьку очень люблю», - заявил он.

Также Винокур поделился, что следует совету Бабкиной уже долгие годы, поэтому и отдыхает, и лечится на работе.

«Она дала мне жизненный совет: «Не уходи раньше времени». Когда меня спрашивают: «Как вы так долго работаете?», то я говорю, что я и отдыхаю на работе, потому что оттуда идет энергетика. Люди улыбаются и благодарят. И это здоровье. Мне говорят: «Вы лечитесь?», а я отвечаю, что лечусь на работе и отдыхаю в Сочи, в фестивальном концертном зале», - поделился юморист.

Ранее шоумен и экс-участник проекта «Comedy Club» Виктор Васильев заявил в интервью НСН, что Надежда Бабкина имеет отличное чувство юмора и не обижается на шутки.

