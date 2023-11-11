Netflix показал тизер сериала по мультфильму «Аватар: Легенда об Аанге»
11 ноября 202320:46
Netflix на своем YouTube-канале представил тизер многосерийной экранизации фэнтезийного мультфильма «Аватар: Легенда об Аанге».
По сюжету 12-летний мальчик, которому подвластны все четыре стихии, должен положить конец столетней войне. Премьера назначена на 22 февраля следующего года.
В сериале снялись Пол Ли, Дэниэл Дэ Ким, Кен Люн, Гордон Кормье, Тэмлин Томита, Киавентио, Даллас Лю, Иэн Аусли и Ивонн Чепмен.
Ранее был опубликован тизер-трейлер второй части мультипликационного фильма «Головоломка» от студии Pixar, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Цитату Горького уберут с памятника украинскому писателю в Чернигове
- Netflix показал тизер сериала по мультфильму «Аватар: Легенда об Аанге»
- Живые ёлки к Новому году подорожали в России на 30–40%
- СМИ: Юрия Дудя проверяют по уголовной статье о дискредитации армии
- На Украине начнут окрашивать бензин для ВСУ для предотвращения его хищения
- В Финляндию больше не пускают россиян на велосипедах
- СК возбудил уголовное дело о теракте после подрыва поезда в Рязани
- Женщина пострадала при обстреле поселка Брянской области
- Zero People заявили об уважении к руководству России после отмены концерты
- Израильские танки обстреляли больницу «Аль-Кудс» в секторе Газа
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru