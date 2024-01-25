На выставке «Россия» откроют павильон, посвященный роману «Война и мир»
Новый интерактивный павильон «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы» откроется на Международной выставке-форуме «Россия» 30 января. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного музея Л.Н. Толстого.
Отмечается, что современные технические возможности помогут погрузиться в художественный мир XIX века, описанный Толстым в романе. Выставка будет проходить на ВДНХ, в павильоне № 61.
Сообщается, что создатели экспозиции намерены раскрыть посетителям не только содержание романа, но также и философские взгляды Льва Толстого. Кроме того, посетители смогут узнать об особенностях эпохи, мире русского дворянства и военной кампании начала XIX века.
Ранее министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что более 43 миллионов гостей посетили федеральные музеи России в 2023 году. Лидеры по посещаемости – Петергоф, музей-заповедник «Сталинградская битва» и Эрмитаж, передает «Радиоточка НСН».
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