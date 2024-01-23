Проект «Билет в будущее» на выставке «Россия» посетили более 4 миллионов человек

Федеральный Центр профориентации и карьеры «Билет в будущее» посетил четырехмиллионный участник проекта. Центр работает на выставке «Россия» в Москве.

«Билет в будущее» - это первый очный центр для российских школьников, где любой желающий может бесплатно пройти профессиональную диагностику по профессиям. Проект принял уже более четырех миллионов учеников, рассказал руководитель проекта Иван Есин.

«Через проект прошло уже более четырех миллионов школьников. Также в центре открыт лекторий «Клуб любителей понедельников», где будут проходить встречи с представителями из самых разных сфер деятельности и мастер-классы, погружающие во все тонкости любого ремесла», - сказал он.

Всероссийский центр профориентации и карьеры «Билет в будущее» поможет школьникам определиться с будущей карьерой, а также стать востребованным специалистом. В центре также запланированы мероприятия для родителей и педагогов, он открыт в павильоне №57.

На сегодняшний день «Билет в будущее» реализуется в 89 регионах страны, а также в городе Байконур. Ознакомиться с расписанием мероприятий в лектории и записаться на них можно на сайте проекта bvbinfo.ru.

