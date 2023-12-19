Американское посольство заявило о популярности балета «Щелкунчик» в США
Балет Петра Чайковского «Щелкунчик» видел практически каждый американец, заявило посольство США в России в своем Telegram-канале.
Диппредставительство отметило, что в декабре балет ставится в школах и студиях практически всех американских штатов. В постановке участвуют как профессиональные актеры, так и любители, рассказали в посольстве.
«Нет, наверное, такого американца, который хотя бы раз в жизни не побывал на «Щелкунчике», - говорится в сообщении.
Ранее в Санкт-Петербурге стали предлагать праздничные туры с посещением бриллиантовой кладовой Эрмитажа и балета «Щелкунчик» в Александринском театре. Новогоднее путешествие на несколько дней обойдется в 50 тысяч рублей, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru