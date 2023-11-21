Певец Ваня Дмитриенко прервал концерт в Иркутске ради помощи фанатке
Певец Ваня Дмитриенко прервал выступление в Иркутске, чтобы помочь почувствовавшей себя плохо поклоннице. Об этом сообщает KP.ru.
Концерт исполнителя хита «Венера — Юпитер» прошел 19 ноября в ночном клубе «Дикая лошадь». Во время мероприятия Дмитриенко заметил, что одной из зрительниц плохо. Артист остановил выступление и попросил охрану вывести фанатку из толпы.
«Сейчас сядешь, отдохнешь и вернешься. И тебя вернут сюда же, обещаю, все нормально», — обратился певец к девушке.
Зрители поддержал Дмитриенко аплодисментами.
Ранее американская певица Тейлор Свифт перенесла выступление в Рио-де-Жанейро из-за жары, от которой ранее скончалась ее поклонница, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru