Певец Ваня Дмитриенко прервал концерт в Иркутске ради помощи фанатке

Концерт исполнителя хита «Венера — Юпитер» прошел 19 ноября в ночном клубе «Дикая лошадь». Во время мероприятия Дмитриенко заметил, что одной из зрительниц плохо. Артист остановил выступление и попросил охрану вывести фанатку из толпы.

«Сейчас сядешь, отдохнешь и вернешься. И тебя вернут сюда же, обещаю, все нормально», — обратился певец к девушке.

Зрители поддержал Дмитриенко аплодисментами.

Ранее американская певица Тейлор Свифт перенесла выступление в Рио-де-Жанейро из-за жары, от которой ранее скончалась ее поклонница, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

