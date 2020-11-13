Музеи в Москве будут закрыты до 16 января

Будут закрыты не только постоянные экспозиции и выставки, но и отменены все мероприятия как в зданиях, так и на территориях культурно-досуговых организаций. Все массовые зрелищные и просветительские мероприятия также будут отменены. В приказе также содержится запрет на проведение массовых собраниий на открытых территориях организаций.

Ранее стало известно, что заполняемость театральных залов, концертных площадок не должна превышать 25% от общего количества мест в помещении.

RT передает, что федеральные музеи отменяют выставки и экскурсии в Москве уже 13 ноября.





