Музеи в Москве будут закрыты до 16 января
Федеральные музеи, расположенные в Москве, а также музеи-заповедники будут закрыты с 16 ноября 2020 года по 15 января 2021 года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой приказ Минкультуры РФ.
Будут закрыты не только постоянные экспозиции и выставки, но и отменены все мероприятия как в зданиях, так и на территориях культурно-досуговых организаций. Все массовые зрелищные и просветительские мероприятия также будут отменены. В приказе также содержится запрет на проведение массовых собраниий на открытых территориях организаций.
Ранее стало известно, что заполняемость театральных залов, концертных площадок не должна превышать 25% от общего количества мест в помещении.
RT передает, что федеральные музеи отменяют выставки и экскурсии в Москве уже 13 ноября.
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