СМИ: Церемония вручения «Оскара» впервые за три года пройдет с ведущим

Представитель ABC не уточнил, кто именно станет ведущим «Оскара» в 2022 году, пообещав поделиться подробностями в ближайшее время. Между тем СМИ называют одним из наиболее вероятных кандидатов исполнителя роли Человека-Паука актера Тома Холланда.

Награждение обладателей «Оскара» проходило без ведущего с 2019 года, и рейтинги трансляции упали с 26,62 млн зрителей до 10,40 млн (в 2021 году).

Церемония вручения кинопремии станет 94-й по счету и пройдет 27 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Имена номинантов станут известны 8 февраля, пишет РИА ФАН.

