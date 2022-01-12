СМИ: Церемония вручения «Оскара» впервые за три года пройдет с ведущим

Церемония вручения наград премии «Оскар» может пройти с ведущим впервые с 2018 года. Об этом пишет журнал Variety, ссылаясь на главу развлекательного подразделения транслирующего премию канала ABC Крейга Эрвича.

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Представитель ABC не уточнил, кто именно станет ведущим «Оскара» в 2022 году, пообещав поделиться подробностями в ближайшее время. Между тем СМИ называют одним из наиболее вероятных кандидатов исполнителя роли Человека-Паука актера Тома Холланда.

Награждение обладателей «Оскара» проходило без ведущего с 2019 года, и рейтинги трансляции упали с 26,62 млн зрителей до 10,40 млн (в 2021 году).

Церемония вручения кинопремии станет 94-й по счету и пройдет 27 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Имена номинантов станут известны 8 февраля, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: flickr/prayitno
ТЕГИ:СШАКинопремияОскар
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