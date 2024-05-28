Москва в октябре проведет Третью неделю моды

Третья Московская неделя моды пройдет с 4 по 9 октября 2024 года с участием дизайнеров из ЮАР Индии, Китая, Индонезии и других стран, сообщили НСН в пресс-службе форума.

Более 80 российских дизайнеров и брендов смогут принять участие в Неделе моды бесплатно. При этом планируется более 30 показов зарубежных брендов. В рамках Московской недели моды пройдет фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts, ее гостей также ждут маркет дизайнерских брендов и шоурум.

«Дочь Орнеллы и парни из Соуэто»: Открытия и сюрпризы Московской недели моды

Вторая Московская неделя моды прошла весной этого года, с 1 по 8 марта. Ее участница, дизайнер Юлия Далакян рассказала тогда «Культурному гиду НСН» о модных стилях гранж и бохо, а также вспомнила о своей коллекции, навеянной фильмом «Братство волка» с Моникой Белуччи.

Со своей стороны, посетивший Неделю моды специальный корреспондент НСН отмечал дизайнеров из ЮАР, представлявших бренд Boys of Soweto, разноцветные шубы саратовского бренда Popov Fur и появление на показах итальянской актрисы Орнеллы Мути, дочь которой, Найке Ривелли прошлась по подиуму «Манежа» в «голом платье» от московского бренда «Maison ESVE».

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ФОТО: пресс-служба Московской недели моды
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