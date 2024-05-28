Москва в октябре проведет Третью неделю моды

Третья Московская неделя моды пройдет с 4 по 9 октября 2024 года с участием дизайнеров из ЮАР Индии, Китая, Индонезии и других стран, сообщили НСН в пресс-службе форума.

Более 80 российских дизайнеров и брендов смогут принять участие в Неделе моды бесплатно. При этом планируется более 30 показов зарубежных брендов. В рамках Московской недели моды пройдет фестиваль короткометражных фильмов о моде World Fashion Shorts, ее гостей также ждут маркет дизайнерских брендов и шоурум.