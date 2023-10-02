Московский академический театр сатиры открыл сезон спектаклем «Иван Васильевич»

Сюжет спектакля знает каждый: инженер Тимофеев изобретает машину времени и случайно отправляет в прошлое управдома Буншу и вора Милославского, а царь Иван Грозный попадает в результате научного эксперимента в 30-е годы ХХ века.

Отмечается, что в новой постановке представлены элементы драмы, буффонады, шоу и цирка. На одной сцене Римский-Корсаков переплетется с джазом, машина времени будет бок обок с Царь-пушкой, а бояре смешаются в толпе с советскими милиционерами.

Ранее актер Александр Лазарев заявил, что режиссер Константин Богомолов издевается над актерами, так как его задача – «перевернуть пьесу, обидеть зрителя, артиста». Тогда ректор ГИТИСа Григорий Заславский признался «Радиоточке НСН», что не слышал ни одной жалобы от выдающихся актеров на «издевательства» режиссера Константина Богомолова.

