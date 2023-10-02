Московский академический театр сатиры открыл сезон спектаклем «Иван Васильевич»
Московский академический театр сатиры открыл юбилейный сотый сезон спектаклем «Иван Васильевич» по пьесе Михаила Булгакова, рассказали в театре.
Сюжет спектакля знает каждый: инженер Тимофеев изобретает машину времени и случайно отправляет в прошлое управдома Буншу и вора Милославского, а царь Иван Грозный попадает в результате научного эксперимента в 30-е годы ХХ века.
Отмечается, что в новой постановке представлены элементы драмы, буффонады, шоу и цирка. На одной сцене Римский-Корсаков переплетется с джазом, машина времени будет бок обок с Царь-пушкой, а бояре смешаются в толпе с советскими милиционерами.
Ранее актер Александр Лазарев заявил, что режиссер Константин Богомолов издевается над актерами, так как его задача – «перевернуть пьесу, обидеть зрителя, артиста». Тогда ректор ГИТИСа Григорий Заславский признался «Радиоточке НСН», что не слышал ни одной жалобы от выдающихся актеров на «издевательства» режиссера Константина Богомолова.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью
- Московский академический театр сатиры открыл сезон спектаклем «Иван Васильевич»
- В Подмосковье перевернулся автобус с 30 детьми
- «Ростех»: Бронежилет «Оберег» выдержал пулю, на которую не рассчитан
- СМИ: Из крупнейших частных клиник Москвы пропал «Спутник V»
- В ВСУ заявили о повреждении объектов инфраструктуры на Украине
- В Мексике десять человек погибли при обрушении церкви
- «Коммерсантъ»: Россия получила 85 отказов в экстрадиции обвиняемых из-за рубежа
- В чукотском поселке единственную школу закрыли на карантин по кишечной инфекции
- Посольство заявило о росте спроса в Китае на турвизы в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru