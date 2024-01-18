Дженнифер Кулидж снимется в экранизации компьютерной игры Minecraft

По данным издания, какого персонажа она будет играть пока держится в тайне. Съемки кинокартины уже идут полным ходом в Новой Зеландии.

В фильме также принимают участие Джек Блэк, Эмма Майерс и Даниэль Брукс. На главную роль приглашен Джейсон Момоа. Премьера запланирована на 4 апреля 2025 года.

Ранее вышел трейлер драмы «Космонавт» с Адамом Сэндлером, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



