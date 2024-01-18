Дженнифер Кулидж снимется в экранизации компьютерной игры Minecraft
Американская актриса Дженнифер Кулидж присоединится к актерскому составу, который задействован в экранизации компьютерной игры Minecraft, сообщает издание Deadline.
По данным издания, какого персонажа она будет играть пока держится в тайне. Съемки кинокартины уже идут полным ходом в Новой Зеландии.
В фильме также принимают участие Джек Блэк, Эмма Майерс и Даниэль Брукс. На главную роль приглашен Джейсон Момоа. Премьера запланирована на 4 апреля 2025 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru