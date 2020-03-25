Богомолов отругал Собчак за шоу о коронавирусе

Режиссёр Константин Богомолов отругал свою супругу телеведущую Ксению Собчак за участие в телешоу «Док-Ток» на Первом канале. Новый выпуск посвящён коронавирусу, и открывает серию репортажей об эпидемии.

Основным местом съёмок станет новая больница в Коммунарке, ставшая базовой для лечения заразившихся в столичном регионе. Как признаётся сама Собчак, она объездила за неделю несколько клиник, где пообщалась с медиками и пациентами.

«Муж говорит: «все сидят дома, а моя все инфекционки города объехала», – цитирует супруга телеведущая.

Как пишут Дни.ру, опасения супруга вполне обоснованы, особенно с учётом подозрений о беременности Собчак. Пользователи соцсетей обратили внимание, что на кадрах из последних шоу отчётливо заметно, что одежда ведущей плотно сидит в районе талии.

Округлившийся живот заметен и в видеоанонсе Ксении, который она недавно запостила. Правда, сама она пока воздерживается от комментариев на этот счёт.

