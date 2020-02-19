В Пермском театре опера и балета появится постановка Богомолова

19 февраля 202022:56

На большой музыкальной сцене Пермского театра оперы и балета появится постановка оперы Жоржа Бизе "Кармен", созданная режиссером и художественным руководителем Театра на Малой Бронной Константином Богомолова. Об этом сообщает РИА Новости.

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Премьера состоится в марте 2021 года. Богомолов будет работать над постановкой совместно с дирижером Филиппом Чижевским.

Опера станет первой работой режиссера на большой музыкальной сцене. По данным агентства, дебютом Богомолова на малой сцене была сценическая версия оратории Георга Фридриха Генделя "Триумф Времени и Бесчувствия". Постановка завоевала ряд наград, в том числе две "Золотые маски".


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ФОТО: социальная сеть Facebook
ТЕГИ:Константин БогомоловПермский Край