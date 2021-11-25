Лидер группы «Северный флот» рассказал об ожиданиях от сериала о «Короле и Шуте»

Лидер группы «Северный флот», в прошлом участник группы «Король и Шут» Александр Леонтьев рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что хочет увидеть в анонсированном сериале о «Короле и Шуте» все то, что в действительности происходило в жизни группы.

«Сейчас с Андреем Князевым мы в приятельских отношениях, былой дружбы нет, но мы периодически созваниваемся с ним раз в неделю, раз в две недели. Яков тоже недавно с ним встречался. Касаемо сериала о группе «Король и Шут», это мое личное мнение, я уже за последние много лет в принципе настороженно отношусь ко всем этим толкованиям. Я столкнулся с тем, что настолько у людей странные точки зрения о том, что я лично точно знаю. Я надеюсь, что Андрей как взвешенный и справедливый человек сделает все правильно. Хотелось бы, чтобы я сериал посмотрел и увидел, как это было на самом деле, чтобы не облагорожено, не причёсано, а настоящий панк-рок. Хочется, чтобы ни из кого не делали подонка, а из кого-то героя», - поделился Леонтьев.

Ранее пресс-служба видеосервиса «КиноПоиск» заявила о планах снять сериал об известной панк-группе «Король и Шут» и ее скончавшемся лидере Михаиле «Горшке» Горшеневе. На роль музыкантов группы «КиШ» лучше пригласить профессиональных актеров, а не музыкантов, предложил музыкальный критик Борис Барабанов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

