Критик дал совет, кому играть в сериале о группе «КиШ»
Многие фильмы проиграли в глазах зрителей и критиков из-за выбора музыканта на главную роль, отметил Борис Барабанов.
На роль музыкантов группы «КиШ» лучше пригласить профессиональных актеров, а не музыкантов, предложил музыкальный критик Борис Барабанов Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее пресс-служба видеосервиса «КиноПоиск» заявила о планах снять сериал об известной панк-группе «Король и Шут» и ее скончавшемся лидере Михаиле «Горшке» Горшеневе.
«Я к любой идее отношусь хорошо, вопрос в ее воплощении. На самом деле, конечно, у группы и лично у Михаила было достаточно захватывающих сюжетных поворотов в их жизни, и если кто-то сможет перенести на экран эти повороты, будет отлично. Что касается актера, который мог бы сыграть – тут важно, чтобы это был актер с хорошими актерским данными, и чтобы авторы не пошли по другому пути и не стали искать исполнителей главных ролей среди музыкантов. Может быть разный результат», - подчеркнул Барабанов.
«Например, в фильме «Грязь» о группе Mötley Crüe барабанщика Томми Ли сыграл музыкант Machine Gun Kelly. Не могу сказать, что это было какое-то выдающееся исполнение. Все спорят относительно того, насколько удачно у Ромы Зверя получился образ Майка Науменко в фильме «Лето». Мне кажется, что каждый должен делать свою работу, и, в принципе, если хороший актер хорошо выполнит свою задачу, которую перед ним поставят, это пойдет на пользу произведению. Это отдельная профессия, и ей должны заниматься профессионалы», - отметил критик.
Солист группы «Король и шут» Михаил Горшенев (Горшок) умер 19 июля 2013 года от острой сердечной недостаточности.
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