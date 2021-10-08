Критик дал совет, кому играть в сериале о группе «КиШ»

На роль музыкантов группы «КиШ» лучше пригласить профессиональных актеров, а не музыкантов, предложил музыкальный критик Борис Барабанов Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Ранее пресс-служба видеосервиса «КиноПоиск» заявила о планах снять сериал об известной панк-группе «Король и Шут» и ее скончавшемся лидере Михаиле «Горшке» Горшеневе.

«Я к любой идее отношусь хорошо, вопрос в ее воплощении. На самом деле, конечно, у группы и лично у Михаила было достаточно захватывающих сюжетных поворотов в их жизни, и если кто-то сможет перенести на экран эти повороты, будет отлично. Что касается актера, который мог бы сыграть – тут важно, чтобы это был актер с хорошими актерским данными, и чтобы авторы не пошли по другому пути и не стали искать исполнителей главных ролей среди музыкантов. Может быть разный результат», - подчеркнул Барабанов.