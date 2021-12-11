«Ленфильм» готовится реставрировать все фильмы из «Золотой коллекции»
Первым фильмом из «Золотой коллекции» «Ленфильма», которую киностудия полностью восстановила, станет «Молох» режиссера Александра Сокурова, следующим – его «Телец», сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя монтажно-тонировочного комплекса киностудии Ирину Павлову.
Всего «Золотая коллекция» насчитывает свыше 1,5 тысяч кинолент, рассказала она.
«У нас большая совместная работа с Госфильмофондом. Мы будем восстанавливать все фильмы "Золотой коллекции" - это больше полутора тысяч картин. Сейчас на сайте киностудии "Ленфильм" и в ее социальных сетях идет активное голосование: мы призвали зрителей и кинокритиков поделиться своим мнением по поводу очередности реставрации фильмов», - отметила Павлова.
В киностудии отмечают уникальную совместную работу над реставрацией пленочных фильмов совместно с режиссерами и переводе лент в цифровой формат.
«Сейчас мы планируем приступить к восстановлению фильма "Телец" (режиссер - Александр Сокуров - прим. НСН). - То, что у нас есть возможность работать вместе с Сокуровым, это большое счастье. Когда нет живых творцов, гораздо сложнее донести замыслы авторов, которые они вкладывали в звук и цвет своего кино», - рассказала представитель «Ленфильма».
По словам Ирины Павловой, производственные мощности студии полностью обеспечат качественную работу над реставрацией кинокартин.
Ранее АО «Киностудия «Ленфильм» заключила с министерством культуры дополнительного соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета. Данные о сделке представлены на сайте Федерального казначейства.
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