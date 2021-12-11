«Ленфильм» готовится реставрировать все фильмы из «Золотой коллекции»

Всего «Золотая коллекция» насчитывает свыше 1,5 тысяч кинолент, рассказала она.

«У нас большая совместная работа с Госфильмофондом. Мы будем восстанавливать все фильмы "Золотой коллекции" - это больше полутора тысяч картин. Сейчас на сайте киностудии "Ленфильм" и в ее социальных сетях идет активное голосование: мы призвали зрителей и кинокритиков поделиться своим мнением по поводу очередности реставрации фильмов», - отметила Павлова.

В киностудии отмечают уникальную совместную работу над реставрацией пленочных фильмов совместно с режиссерами и переводе лент в цифровой формат.

«Сейчас мы планируем приступить к восстановлению фильма "Телец" (режиссер - Александр Сокуров - прим. НСН). - То, что у нас есть возможность работать вместе с Сокуровым, это большое счастье. Когда нет живых творцов, гораздо сложнее донести замыслы авторов, которые они вкладывали в звук и цвет своего кино», - рассказала представитель «Ленфильма».

По словам Ирины Павловой, производственные мощности студии полностью обеспечат качественную работу над реставрацией кинокартин.

Ранее АО «Киностудия «Ленфильм» заключила с министерством культуры дополнительного соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета. Данные о сделке представлены на сайте Федерального казначейства.

