Минкульт предоставил дополнительно 1 млрд «Ленфильму» на покрытие долгов

АО «Киностудия «Ленфильм» заключила с министерством культуры дополнительного соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета. Данные о сделке представлены на сайте Федерального казначейства.

Ранее Минкультуры получил от государства 488,6 миллионов рублей. Таким образом, общий объем полученных «Ленфильмом» средств составит почти 1,5 млрд рублей. Эти деньги будут направлены на погашение долга, выданного банком ВТБ.