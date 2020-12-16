Минкульт предоставил дополнительно 1 млрд «Ленфильму» на покрытие долгов

АО «Киностудия «Ленфильм» заключила с министерством культуры дополнительного соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета. Данные о сделке представлены на сайте Федерального казначейства.

Ранее Минкультуры получил от государства 488,6 миллионов рублей. Таким образом, общий объем полученных «Ленфильмом» средств составит почти 1,5 млрд рублей. Эти деньги будут направлены на погашение долга, выданного банком ВТБ.

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Председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук в 2019 году попросил президента РФ Владимира Путина помочь кинокомпании погасить долг перед банком. Тогда же глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что «Ленфильму» придется объявить о банкротстве, если государство не окажет киностудии поддержку по выплате кредитов.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:ВТБМинистерство КультурыКредитыЛенфильм
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